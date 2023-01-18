Новый документ поможет Казахстану возвращать незаконно вывезенное имущество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Принятый сегодня документ о ратификации сотрудничества с Францией в правовом поле поможет Казахстану возвращать незаконно вывезенное имущество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если во Франции найдут капитал, принадлежащий народу Казахстана, есть ли законные пути возвращения его в Казахстан в рамках этого договора? Можем ли мы вернуть капитал, если докажут, что он принадлежит народу РК?» - такие вопросы на пленарном заседании Мажилиса заместителю Генерального прокурора Асету Чиндалиеву задал депутат Ерлан Саиров.

А. Чиндалиев подтвердил эту возможность.

«Да. Этот договор как раз дает доступ к банковским счетам, обыску и конфискации имущества. В этом договоре все это указано. В договоре указано, что, если мы увидим, что во Францию вывели капитал, добытый незаконным путем, мы можем направить запрос во Францию. Уже ее следственные органы после ознакомления с банковским счетом и имуществом, предоставляют нам информацию. Либо по нашему запросу могут выставить арест, ограничения. Если нам нужно, то можно проводить и изъятие», - ответил заместитель Генпрокурора.



