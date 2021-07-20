Новый девиз Олимпийских игр утвердил МОК впервые с 1894 года

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио единогласным решением был утвержден новый девиз Олимпийских игр. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийских игр.

«Быстрее, выше, сильнее – вместе» - так теперь звучит новый девиз Игр.

«Сплоченность – основная наша миссия в усилиях сделать мир лучше через мир спорта. Чтобы стать быстрее, брать более высокие вершины и стать сильнее мы должны быть вместе», - сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Прежний девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден в 1894 году решением первого олимпийского конгресса перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году.

Томас Бах подчеркнул, что акцент специально был сделан на слове «сплоченность». Слово «вместе» означает «сплоченность».

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.