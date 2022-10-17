Новый ЦОН открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане открылся новый фронт-офис Госкорпорации «Правительство для граждан», передает МИА «Казинформ».

«Ранее посетителям из отдаленных районов города приходилось тратить час на то, чтобы добраться до ЦОНа. Мы прислушались к просьбам горожан и выбрали наиболее удобное местоположение для ЦОНа, чтобы обеспечить доступность получения госуслуг для всех жителей Туркестана», - сообщила заместитель председателя правления госкорпорации Айнур Тобаева.

В новом ЦОНе Туркестана, помимо традиционных госуслуг, дополнительно внедрена «зона погружения», где посетители могут без помощи оператора самостоятельно получить любой необходимый им документ. Также в этой зоне сотрудники обучают клиентов цифровой грамотности.

В целях улучшения качества оказания услуг в новом ЦОНе будут использоваться новые технологии, такие как обновленный модуль управления электронной очередью, сервис по управлению видео- и аудиопотоком, которые включает в себя аналитику количества граждан, определение сотрудников на рабочих местах, запись разговора, анализ речевого скрипта.

Новый ЦОН расположен по адресу: Толе би, 65б.



