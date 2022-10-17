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    Новый ЦОН открыли в Туркестане

    17 Октября 2022, 21:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане открылся новый фронт-офис Госкорпорации «Правительство для граждан», передает МИА «Казинформ».

    «Ранее посетителям из отдаленных районов города приходилось тратить час на то, чтобы добраться до ЦОНа. Мы прислушались к просьбам горожан и выбрали наиболее удобное местоположение для ЦОНа, чтобы обеспечить доступность получения госуслуг для всех жителей Туркестана», - сообщила заместитель председателя правления госкорпорации Айнур Тобаева.

    В новом ЦОНе Туркестана, помимо традиционных госуслуг, дополнительно внедрена «зона погружения», где посетители могут без помощи оператора самостоятельно получить любой необходимый им документ. Также в этой зоне сотрудники обучают клиентов цифровой грамотности.

    В целях улучшения качества оказания услуг в новом ЦОНе будут использоваться новые технологии, такие как обновленный модуль управления электронной очередью, сервис по управлению видео- и аудиопотоком, которые включает в себя аналитику количества граждан, определение сотрудников на рабочих местах, запись разговора, анализ речевого скрипта.

    Новый ЦОН расположен по адресу: Толе би, 65б.
    Туркестанская область ЦОН Туркестан
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