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    Новый цифровой документ доступен в мобильном приложении eGov Mobile

    13 Июля 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении eGov Mobile доступен новый цифровой документ – «Диплом колледжа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал egov.kz.

    Теперь предоставить диплом колледжа, свидетельствующий о наличии у его владельца среднего специального образования, можно электронно, имея при себе смартфон с установленным приложением eGov Mobile.

    Ранее для пользователей eGov Mobile был реализован доступ на дипломы высших учебных заведений. Это значительно упрощает процесс получения и предоставления необходимых документов», - прокомментировал Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

    Для того, чтобы найти цифровой документ необходимо авторизоваться в приложении, на главной странице кликнуть на «Цифровые документы». Пользователь может открыть доступ к документу с помощью QR-кода или 6-значного кода, что поможет запрашивающей стороне убедиться в их подлинности.

    Цифровой документ - аналог оригинала документа. На данный момент сервис «Цифровые документы» содержит 27 документов, в том числе удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт гражданина РК и другие.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Образование Цифровой Казахстан
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