Новый цифровой документ доступен в мобильном приложении eGov Mobile

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении eGov Mobile доступен новый цифровой документ – «Диплом колледжа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал egov.kz.

Теперь предоставить диплом колледжа, свидетельствующий о наличии у его владельца среднего специального образования, можно электронно, имея при себе смартфон с установленным приложением eGov Mobile.

Ранее для пользователей eGov Mobile был реализован доступ на дипломы высших учебных заведений. Это значительно упрощает процесс получения и предоставления необходимых документов», - прокомментировал Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти цифровой документ необходимо авторизоваться в приложении, на главной странице кликнуть на «Цифровые документы». Пользователь может открыть доступ к документу с помощью QR-кода или 6-значного кода, что поможет запрашивающей стороне убедиться в их подлинности.

Цифровой документ - аналог оригинала документа. На данный момент сервис «Цифровые документы» содержит 27 документов, в том числе удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт гражданина РК и другие.