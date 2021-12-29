Новый центр семейного здоровья открылся в здании бывшей поликлиники в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Приятное для жителей событие произошло в канун Нового года в городе Талгаре. В здании бывшей детской поликлиники, которое в течение многих лет пустовало и было заброшено, открылся новый «Центр семейного здоровья №2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе талгарской центральной районной больницы, в здании, расположенном по улице Карасай Батыра, отсутствовали окна, двери, водопроводные коммуникации и отопление.

Частной компанией был проведен полный демонтаж здания и сделан капитальный ремонт по современным стандартам. Проведено отопление. Произведены инженерные коммуникации: системы электроснабжения, связи, горячего и холодного водоснабжения, канализация.

Проект направлен на обеспечение шаговой доступности и развитие сети поликлиник, в которой предусмотрено открытие компактных врачебных амбулаторий.

Сообщается, что в центре семейного здоровья №2 будут функционировать десять участков врачей общей практики для взрослого населения. Для пациентов будут доступен дневной стационар на четыре койки, доврачебный (скрининговый) кабинет с новым оборудованием и современным ЭКГ-аппаратом, процедурный и прививочный кабинет.

До 10.00 в рабочие дни в процедурном кабинете будет производиться забор материала для лабораторных исследований, и пациентам не придется ехать в лабораторию, расположенную далеко от дома. Также имеется фильтр для температурящих пациентов. Все кабинеты оборудованы новой мебелью, медицинским оборудованием и медицинской техникой.

«В соответствии с национальной демографической политикой объекты медицинской инфраструктуры строятся в районах, где можно обеспечить максимальный охват населения. Благодаря совершенствованию медицинского обеспечения, здравоохранение города становится все привлекательнее для граждан, что позволяет ожидать положительных изменений уже в ближайшем будущем», - отметили в пресс-службе Талгарской ЦРБ.

Сообщается, что в целом в Талгарском районе отремонтировано 29 медицинских учреждений.