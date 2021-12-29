Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новый центр семейного здоровья открылся в здании бывшей поликлиники в Алматинской области

    29 Декабря 2021, 13:55

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Приятное для жителей событие произошло в канун Нового года в городе Талгаре. В здании бывшей детской поликлиники, которое в течение многих лет пустовало и было заброшено, открылся новый «Центр семейного здоровья №2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе талгарской центральной районной больницы, в здании, расположенном по улице Карасай Батыра, отсутствовали окна, двери, водопроводные коммуникации и отопление.

    Частной компанией был проведен полный демонтаж здания и сделан капитальный ремонт по современным стандартам. Проведено отопление. Произведены инженерные коммуникации: системы электроснабжения, связи, горячего и холодного водоснабжения, канализация.

    Проект направлен на обеспечение шаговой доступности и развитие сети поликлиник, в которой предусмотрено открытие компактных врачебных амбулаторий.

    Сообщается, что в центре семейного здоровья №2 будут функционировать десять участков врачей общей практики для взрослого населения. Для пациентов будут доступен дневной стационар на четыре койки, доврачебный (скрининговый) кабинет с новым оборудованием и современным ЭКГ-аппаратом, процедурный и прививочный кабинет.

    До 10.00 в рабочие дни в процедурном кабинете будет производиться забор материала для лабораторных исследований, и пациентам не придется ехать в лабораторию, расположенную далеко от дома. Также имеется фильтр для температурящих пациентов. Все кабинеты оборудованы новой мебелью, медицинским оборудованием и медицинской техникой.

    «В соответствии с национальной демографической политикой объекты медицинской инфраструктуры строятся в районах, где можно обеспечить максимальный охват населения. Благодаря совершенствованию медицинского обеспечения, здравоохранение города становится все привлекательнее для граждан, что позволяет ожидать положительных изменений уже в ближайшем будущем», - отметили в пресс-службе Талгарской ЦРБ.

    Сообщается, что в целом в Талгарском районе отремонтировано 29 медицинских учреждений.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Земельная реформа.Мораторий
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски