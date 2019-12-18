Новый центр по подготовке специалистов в сфере космической деятельности создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасболатов поднял вопрос подготовки специалистов в сфере космической деятельности для работы на ракетном комплексе «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» является первым казахстанско-российским проектом по использованию объектов космодрома «Байконур». Это позволит Казахстану создать полный технологический цикл от производства до запуска космических аппаратов. Развитие отечественной космической отрасли и подготовка квалифицированных инженерно-технических кадров. Скажите, создан ли центр подготовки квалифицированных национальных кадров в сфере космической деятельности через АО совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек»?», - задал вопрос Абай Тасболатов на пленарном заседании Мажилиса Парламента, обращаясь к министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскару Жумагалиеву.

Также депутат попросил привести статистику, сколько казахстанцев из данного центра обучались за рубежом, проходили ли подготовку по стажировке, как решен вопрос трудоустройства.

«Сегодня порядка пяти вузов в Казахстане готовят соответствующих специалистов для космической отрасли. Но если говорить конкретно о Байтереке, то мы в большей степени собираемся использовать специалистов, которые готовятся непосредственно на Байконуре. Есть такой факультет, который является факультетом Московского авиационного института. И мы на сегодняшний момент с ними работаем, готовим уже в данном вузе порядка 200 сотрудников. Понятно, что эти студенты будут подготовлены, затем смогут работать на Байтереке», - ответил Аскар Жумагалиев.

Вместе с тем, по мнению министра, было бы неправильно их (студентов) направлять работать на такой высокотехнологичный комплекс.

«Поэтому тот центр, о котором вы говорите, он обязательно будет создан. Там мы будем обучать и повышать квалификацию наших сотрудников - это раз. И второе то, что в этом центре, конечно же, в качестве менторов, в качестве преподавателей будем использовать в том числе и российских наших коллег с тем, чтобы перенимать опыт и максимально подготовить наших специалистов к работе на высокотехнологичном комплексе. Центр мы создадим уже в 2021 году. И будем соответственно работать по подготовке наших специалистов, с учетом того, что «Байтерек» и его строительство предполагается, как мы знаем, в срок запуска, несколько позднее. Понятно, что центр несколько раньше должен быть организован, с тем, чтобы максимально подготовить специалистов к завершению строительства», - заключил глава ведомства.