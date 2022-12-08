Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района сообщил, что в следующем году будет запущен один новый автобусный маршрут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким заявил, что для обновления 9 маршрутов закуплен 101 новый автобус.

«На сегодня по 4 маршрутам (№69 – 18 автобусов, №201 – 24 автобуса, №12 – 16 автобусов, №71 – 10 автобусов) обновили подвижной состав, по 5 – до конца года (№5, №5а, 5б, 5в – 8 автобусов и №205 – 25 автобусов). Дополнительно в этом году запущен один маршрут (№100 – 34 автобуса). Кроме того, в следующем году будет запущен один новый маршрут от улицы Калдаякова до С/Т «Геолог», - сказал градоначальник.

По словам акима, в 2023 году на территории района будет построено шесть новых остановочных комплексов.

Недавно аким города сообщил, что для города закупят 300 новых автобусов. В ноябре три автобусных маршрута изменили схему движения. А в начале осени в городе по просьбам жителей был запущен новый маршрут №142.



