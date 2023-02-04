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    Новый автобусный маршрут появится в Алматы

    4 Февраля 2023, 15:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что по обращениям жителей пригорода с 10 февраля будет запущен новый маршрут № 230, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он будет начинать движение от остановочного пункта микрорайон Аксай-1, далее по улице Толе би – улице Момышулы – проспекту Райымбека – трассе Шымкент/Алматы – проспекту Абылай хана до города Каскелена, осуществит разворот на кольце и будет двигаться в обратном направлении.

    На линии будут курсировать 10 автобусов с интервалом 13 минут.

    Также в Алматы с 10 января запущен новый маршрут № 49. Он курсирует от станции метро Бауыржана Момышулы до улицы Карьерная.

    В прошлом году аким города сообщил, что для города закупят 300 новых автобусов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Транспорт Общество
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