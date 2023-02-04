Новый автобусный маршрут появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что по обращениям жителей пригорода с 10 февраля будет запущен новый маршрут № 230, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он будет начинать движение от остановочного пункта микрорайон Аксай-1, далее по улице Толе би – улице Момышулы – проспекту Райымбека – трассе Шымкент/Алматы – проспекту Абылай хана до города Каскелена, осуществит разворот на кольце и будет двигаться в обратном направлении.

На линии будут курсировать 10 автобусов с интервалом 13 минут.

Также в Алматы с 10 января запущен новый маршрут № 49. Он курсирует от станции метро Бауыржана Момышулы до улицы Карьерная.

В прошлом году аким города сообщил, что для города закупят 300 новых автобусов.