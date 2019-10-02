Новый автобусный маршрут появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы появился новый автобусный маршрут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый маршрут №105 начал курсировать от ЦОНа Алатауского района до ТЭЦ-2 согласно схеме. Режим маршрута с 7 утра до 10 утра и с 16:00 до 20:00 с интервалом около 28 минут.

Кроме того, в «АлматыЭлектроТранс» сообщили, что в город прибыла часть новых автобусов марки Zhongtong. В ближайшие дни в тестовом режиме они выйдут по направлению 12 маршрута.

Ранее руководство компании объяснило, почему задерживается поставка 200 автобусов для общественного транспорта в Алматы.