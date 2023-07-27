Новый асфальт уложат на 12 километрах сданной в 2022 году трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый асфальт уложат на 12 километрах сданной в декабре 2022 году и находящейся на гарантии трассе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель отдела Атырауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Нурлан Жантурин, в ходе плановой проверки дефекты были выявлены на участке «Атырау-Доссор» дороги «Актобе-Атырау-граница РФ». Общая площадь дефектов - 120 500 квадратных метров. Средний ремонт этой дороги был начат в сентябре 2021 года, а в эксплуатацию ее сдали в декабре 2022 года.

«Эта дорога имеет двухлетний гарантийный срок. При проверке Атырауский филиал «Национального центра качества дорожных активов» выявил ряд дефектов. Для их устранения из Мангистау прибыли ремонтники, получили ордер от дорожный полиции, а затем, установив дорожные знаки, приступили к работе. Сейчас очищают и соскабливают разметки. На 12-ти километрах этой трассы будет уложен новый асфальт, а на остальных участках - только местами. Работы планируется завершить в двухнедельный срок», - сообщил Нурлан Жантурин.

Работы по устранению дефектов ведет подрядное учреждение АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов».