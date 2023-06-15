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    20:51, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Новый асфальт провалился в Петропавловске

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    Фото: instagram.com/sko_kz
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пересечении улиц Букетова и Гоголя, провалился недавно уложенный асфальт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители города распространяют в социальных сетях фотографии разрушенного дорожного покрытия. В городском акимате пояснили, что провал произошел из-за ремонтных работ, которые проводило ТОО «Петропавловские тепловые сети».

    «ТОО «Петропавловские тепловые сети» прокладывали трубы, после чего некачественно провели работы по укладке асфальтового покрытия. Сейчас бригады приступили к восстановлению полотна», - говорится в сообщении горакимата.

    Буквально на прошлой неделе аким области Айдарбек Сапаров указывал на то, что после ремонта сетей подрядные организации должны приводить дороги в надлежащее состояние.

    В этом году ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» планирует ремонт и реконструкцию 7,2 км тепловых сетей.


    Теги:
    Регионы Казахстана Северо-Казахстанская область Дороги Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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