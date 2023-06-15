Новый асфальт провалился в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пересечении улиц Букетова и Гоголя, провалился недавно уложенный асфальт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители города распространяют в социальных сетях фотографии разрушенного дорожного покрытия. В городском акимате пояснили, что провал произошел из-за ремонтных работ, которые проводило ТОО «Петропавловские тепловые сети».

«ТОО «Петропавловские тепловые сети» прокладывали трубы, после чего некачественно провели работы по укладке асфальтового покрытия. Сейчас бригады приступили к восстановлению полотна», - говорится в сообщении горакимата.

Буквально на прошлой неделе аким области Айдарбек Сапаров указывал на то, что после ремонта сетей подрядные организации должны приводить дороги в надлежащее состояние.

В этом году ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» планирует ремонт и реконструкцию 7,2 км тепловых сетей.