08:00, 14 Июль 2021 | GMT +6
Новый антирекорд: 4375 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4375 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1128,
город Алматы - 640,
город Шымкент - 342,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 137,
Алматинская область - 134,
Атырауская область - 320,
Восточно-Казахстанская область - 52,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 187,
Карагандинская область - 589,
Костанайская область - 98,
Кызылординская область - 70,
Мангистауская область - 180,
Павлодарская область - 143,
Северо-Казахстанская область - 73,
Туркестанская область - 76.
Всего в стране выявлены 466 792 заболевших.