Новый антирекорд: 4375 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4375 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1128,

город Алматы - 640,

город Шымкент - 342,

Акмолинская область - 148,

Актюбинская область - 137,

Алматинская область - 134,

Атырауская область - 320,

Восточно-Казахстанская область - 52,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 187,

Карагандинская область - 589,

Костанайская область - 98,

Кызылординская область - 70,

Мангистауская область - 180,

Павлодарская область - 143,

Северо-Казахстанская область - 73,

Туркестанская область - 76.

Всего в стране выявлены 466 792 заболевших.



