Новый аким Актобе назвал причину проблемы вывоза мусора

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актобе Мурат Журебеков считает, что одной из причин проблемы с вывозом мусора в городе является низкий тариф. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти дни глубоко погружаюсь в городское хозяйство. В первую очередь начал с вопросов, волнующих наших горожан. Их, конечно же, много, но среди них есть целый ряд приоритетных. Буду планомерно заниматься каждым из них, определять коренные причины и принимать все необходимые меры по их решению. Проблема несвоевременного вывоза мусора долгое время не может найти своего решения. Каждый раз, во время ночных объездов города, вижу старые переполненные контейнеры, острую нехватку дополнительных мусорных баков, особенно в частном секторе и жилых массивах. В городе вывозом мусора занимаются 3 компании. Все они имеют очень низкую экономическую заинтересованность в этом бизнесе, недостаточный парк техники, штат людей и др. О покупке дополнительной мусоровозной техники и контейнеров нет и речи - их доходы едва покрывают текущие расходы», - цитирует Мурата Журебекова пресс-служба акимата в Facebook.

Аким назвал две причины острой проблемы.

«Порядка 30% жителей города занижают количество проживающих жильцов при заключении договоров на вывоз мусора. В то же время, около 25% вообще не подписывают договора, т.е. за услуги фактически не платят. Низкий тариф. Утвержденный тариф за вывоз твердых бытовых отходов составляет 180 тенге в месяц с человека - один из самых низких по стране», - считает М.Журебеков.

Других источников доходов у этих компаний нет. Без решения этих двух проблем коммунальщики не могут своевременно вывозить мусор, содержать своих работников и имеющийся парк техники, не говоря уже о капиталовложениях.

В этой связи, аким призвал представителей КСК, ОСИ, кондоминиумов провести работу с жильцами и оказать содействие в заключении договоров на указанные услуги, содержать контейнерные площадки в чистоте.

«Нами прорабатываются разные варианты и в ближайшее время мы примем наиболее оптимальное и действенное решение по данному злободневному вопросу», - добавил аким.

М.Журебеков назначен акимом Актобе в начале января 2023 года. Ранее он был освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК.





Фото: facebook.com/AktobeAkimdigi