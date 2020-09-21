Новый адвокат Ефремова просит условный срок для актера в связи с признанием вины

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, просит условный срок для него в связи с признанием вины и другими обстоятельствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил ТАСС сам защитник актера Владимир Васильев.

«Условный срок - это прерогатива суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», - сказал адвокат, отвечая на вопрос, в связи с чем Ефремов может рассчитывать на условный срок, который защита просит в апелляции. Васильев добавил, что Ефремов признал вину, это считается смягчающим обстоятельством.

«По поводу компенсации: рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон», - сказал юрист. Он добавил, что апелляция «будет через месяц, не раньше».

Васильев состоит в Адвокатской палате Москвы с момента ее создания, то есть с 2002 года. Его общий стаж в адвокатуре насчитывает более 20 лет.

18 сентября в Пресненский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Васильева, в которой он просит назначить Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет условно (ниже низшего). Минимальное наказание по статье, по которой осужден Ефремов, составляет пять лет. Ниже низшего наказание может быть назначено при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

В течение всего судебного процесса актер заявлял, что ничего не помнит. Какие обстоятельства новый адвокат посчитал исключительными, не уточняется. Условное наказание может назначаться, если срок лишения свободы составляет до восьми лет и если суд считает, что исправление возможно без изоляции от общества.

Ранее приговор обжаловал бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев. 17 сентября он подал расширенную апелляционную жалобу. После приговора Ефремов отказался от Пашаева, 18 сентября его лишили статуса адвоката. Также жалобу подала компания «Стоун XXI», владевшая разбитым при аварии автомобилем. Жалобы будут рассмотрены в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств.