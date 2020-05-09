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      Карагандинская область

    Новыми памятными плитами пополнилась Аллея Героев в Караганде

    9 Мая 2020, 11:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В канун 9 Мая на Аллее Героев установили ещё 14 мемориальных знаков с именами участников Великой Отечественной войны - Героев Советского Союза. Обновлённую аллею посетил аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первые таблички здесь были установлены в 80-х годах. Тогда увековечили имена 20 Героев Советского Союза - воинов, ушедших на фронт только из Карагандинской области. В честь 75-летия Победы было решено собрать имена всех героев объединённой Карагандинской и Жезказганской областей за мемориальным ансамблем боевой славы «Вечный огонь».

    Новые памятные тумбы сделаны по аналогии с ранее установленными. Они тоже из гранитного камня с бронзовой надписью. В течение двух месяцев над ними трудился областной Союз художников.

    Всего на фронт из Карагандинской области ушло около 45 тысяч человек. На полях сражений погибли 18 тысяч. На сегодняшний день в области проживает 64 ветерана Великой Отечественной войны.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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