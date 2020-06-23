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    Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

    23 Июня 2020, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных Силах. Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.

    Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов.

    Поставка вертолетов осуществлена в рамках военно- технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и предприятием «Рособоронэкспорт», отметили в ведомстве.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Силовые структуры
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