Новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных Силах. Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.

Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов.

Поставка вертолетов осуществлена в рамках военно- технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и предприятием «Рособоронэкспорт», отметили в ведомстве.