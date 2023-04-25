Новыми автобусами пополнился автопарк Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе состоялась презентация новых 23 автобусов с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

20 новых автобусов марки Zhong Tong приобрело ТОО «Таразский автобусный парк №1». 8,5-метровые автобусы вместимостью 55 человек будут обслуживать маршруты №11, 46, 28, 55.

ТОО «ӘулиеатаТрансПасс» приобрело 3 таких вместительных автобуса для маршрута №19. Количество автобусов по данным маршрутам увеличится с 13 до 16, а интервал движения автобусов сократится с 14 до 10 минут.

«Для решения проблемы перегруженности общественного транспорта выделяются субсидии. Из бюджета выделено 2 млрд 200 тысяч тенге. Планируется ежегодно закупать 70-100 новых автобусов. В ближайшие три года мы должны обновить автопарк и охватить новыми маршрутами отдаленные жилые массивы. Также не остается без внимания вопрос перевода автобусов на альтернативные источники энергии», - сказал глава региона.

По словам акима Тараза Бакытжана Орынбекова, на сегодняшний день установлено, что не хватает еще 200 автобусов для того, чтобы полностью закрыть потребности города. В этой связи разработан план мероприятий на 2023-2025 годы с целью совершенствования автотранспортных перевозок и обеспечения населения системой пассажирских перевозок. Ежегодно планируется закупать 70 новых автобусов. Таким образом, данный вопрос сегодня находит положительное решение.

Отметим, что с 2019 года поставлено 154 автобуса. Также в мае 2022 года ТОО «Аулиеататранспасс» закупило 20 автобусов марки ZHONG TONG, ТОО «City bus» - 12 новых автобусов марки Golden Dragon, ТОО «ТаразТрансМоторс» - 7 автобусов марки ПАЗ.

В соответствии с планом, в течение 3 лет предусматривается установка 120 остановок, 90 единиц электронных табло, приобретение не менее 200 автобусов, открытие 15 новых пассажирских маршрутов, увеличение количества автобусов до 460.

ТОО «СапарТранс-2012» планирует в сентябре приобрести 10 автобусов марки Yutong, ТОО «Аулиеататранспасс» до конца года - 25 автобусов. Кроме того, заключен меморандум с ТОО «City Bus» на поставку 60 автобусов. Данные автобусы будут обслуживать маршруты, которые откроются в соответствии с 3-летним планом.