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      Карагандинская область

    Новым способом чистят улицы коммунальщики Караганды

    9 Февраля 2023, 21:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Коммунальные предприятия Караганды по-новому попробовали почистить улицы города. Теперь на ночь будут перекрываться определенные улицы для чистки снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уже вторую ночь карагандинские коммунальщики перекрывают целую улицу на ночь для того, чтобы очистить проезжую часть и тротуары от снега и снежных завалов. О новом способе написал аким города Мейрам Кожухов на страничке в Instagram.

    «Вчера мы попробовали новый способ уборки улиц. Ночью закрыли улицу Ерубаева и полностью очистили. Сегодня ночью тем же методом мы приступили к уборке снега на улице Сатпаева. Теперь мы планируем привести город в порядок так: ночью перекрыть определенную улицу, расчистить дороги, технические и пешеходные тротуары, убрать снежные завалы», - написал градоначальник у себя на страничке.

    Что касается прилегающих территории частных объектов, аким города предупредил предпринимателей о наложении штрафов в случае, если он не будут своевременно убирать дворы.

    «Предприниматели, владельцы магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов и т.д., обязательно должны вывозить снег с прилегающих территорий, иначе будет наложен штраф. Весной управляющие компании должны убирать дворы, чтобы не перекачивать воду из подвалов», - добавил Мейрам Кожухов.

    По его словам, в ближайшее время коммунальные службы начнут вывоз снега с участков, подверженных подтоплению во время весенних паводков.

    Кадр из видео

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ЖКХ Видео Караганда
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