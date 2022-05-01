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    Новым способам разведки и точного целеуказания обучились казахстанские авианаводчики

    1 Мая 2022, 01:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Специальные курсы повышения квалификации для авиационных наводчиков будут проводиться на базе военного института с 2022 по 2026 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

    В военном институте сил воздушной обороны в Актобе прошли курсы повышения квалификации для авиационных наводчиков, которые улучшили свои знания в способах разведки целей и точного целеуказания при авиационной поддержке различных видов войск в наземной операции.

    Курсы прошли более 70 военнослужащих: представители различных войск со всей страны, в том числе сил воздушной обороны, военно-морских сил, сухопутных войск, сил специальных операций. Особое внимание уделили изучению спутниковой навигации, тренировкам работы на радиостанциях, освоению современных средств, используемых для определения координат цели и совершенствованию навыков управления вертолетами и самолетами на боевом курсе. Авианаводчики изучили основы тактики Военно-воздушных сил, ознакомились с практической работой командно-диспетчерского пункта, подготовкой летчиков и инженерно-технического состава к боевым стрельбам и пускам ракет. В заключительной части сбора провели практические занятия по наведению авиации с пусками неуправляемых ракет по наземным целям.

    «Курс подготовки был направлен на повышение теоретических и практических знаний в области получения и анализа данных, определения координат на рабочей карте, ориентиров на местности, выбора средств поражения целей с использованием новейших средств с учетом опыта современных вооруженных конфликтов», – рассказал методист управления боевой подготовки военного института подполковник Ержан Каракулов.

    Ранее сообщалось, что специальные учения проходят и для Военно-морских сил РК, в ходе которых отрабатываются нормативы по скрытному приготовлению корабля к бою и походу, организуется радиационная, химическая и биологическая защита, проводится подготовка к плаванию в штормовых условиях и при ограниченной видимости.

    Фото: пресс-служба МО РК

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Учения Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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