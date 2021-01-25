Новым руководителем молодежного крыла «Nur Otan» избран Нуржан Жетписбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в ходе заседания Центрального совета «Jas Otan» новым руководителем молодежного крыла «Nur Otan» избран Нуржан Жетписбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбека.

«Сегодня «Jas Otan» - это не просто молодежная организация с 20-летней историей, а крупнейшее объединение, консолидирующее в своих рядах более 100 тысяч активных казахстанцев в возрасте до 35 лет, с развитой региональной инфраструктурой, корпусом депутатов в законодательном и представительных органах всех уровней», - обозначил Бауыржан Байбек.

По его словам, на этих выборах «Nur Otan» системно поддержал молодежь, представители которой наряду с членами штабов активно агитировали и принимали участие практически во всех предвыборных мероприятиях.

«По итогам выборов благодаря установленной Елбасы квоте число молодых депутатов от нашей партии на всех уровнях маслихатов увеличилось в 3 раза, с 7 до 23%. Так, из 2 701 депутата-нуротановца 616 являются представителями молодежи. Именно они будут представлять интересы более 6 миллионов молодых казахстанцев», - заверил он.

Б. Байбек напомнил, что на недавнем Съезде «Jas Otan» с участием Елбасы была принята 5-летняя Программа «Жастар - Отанға». Запланировано 100 конкретных мер по поддержке молодежи. Среди них - создание социальных лифтов и реализация молодежных инициатив, вопросы трудоустройства и повышения качества образования, а также многое другое.

«Перед новым руководством «Jas Otan» и молодым депутатским корпусом стоит задача по эффективной реализации данной программы.

В первую очередь, необходимо утвердить республиканскую и 216 региональных дорожных карт с определением ответственных за каждое направление программы.

Отдельная задача - это реализация поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке нового закона «О молодежной политике». Наши молодые депутаты совместно с «Jas Otan» должны при поддержке партии активно подключиться к этой работе, вовлечь молодежь, организовав широкое обсуждение в том числе в экспертных кругах.

Уверен, что новое руководство «Jas Otan» и наши молодые депутаты сумеют выполнить стоящие перед ними задачи. Преодолев испытания, победим вместе!» - заключил зампред «Nur Otan».

По информации пресс-службы партии, Нуржан Жетписбаев более 10 лет проработал в системе «Jas Otan», из них 6 лет - председателем Карагандинского областного филиала. Возглавлял управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области. До настоящего времени был заместителем акима города Темиртау по социальным вопросам. Является лауреатом государственной молодежной премии «Дарын».



