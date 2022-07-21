Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Новым президентом Индии стала Драупади Мурму

    21 Июля 2022, 23:23

    НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Новым, 15-м президентом Индии в четверг объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно последней информации, которую предоставили журналистам в парламенте, общее количество подсчитанных голосов составляет 3 219 с общей стоимостью 838 839, из которых Мурму получает 2 161 голос стоимостью 577 777, а ее конкурент от оппозиции Яшвант Синха - 1 058 голосов стоимостью 261 062. Согласно системе подсчета голосов в стране, голос каждого выборщика имеет различную «стоимость» в зависимости от численности населения штата, который он представляет: от 208 в Уттар-Прадеше (самый населенный штат) до семи в малонаселенном Сиккиме.

    Мурму становится второй женщиной-президентом республики (первой была Пратибха Патил, 2007-2012) и первым главой государства из так называемых списочных племен. Кроме того, она станет первым президентом Индии, родившимся в «свободной стране», то есть после обретения независимости от британцев в 1947 году.

    Избранная президент примет присягу 25 июля. Срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда истекает 24 июля.

    Мурму (родилась 20 июня 1958 года) - бывшая губернатор штата Джаркханд. Она является выходцем из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам). Мурму дали имя в честь царицы Драупади - главной героини древнего эпоса Махабхарата.

    Президент Индии считается символом нации, он является главой государства и верховным главнокомандующим. Однако реальная власть в стране принадлежит премьер-министру. Президент в основном выполняет представительские функции и формально утверждает правительство. Главная задача «первого и главного гражданина» республики – «защищать конституцию и законодательство страны».

    Президент Индии избирается на срок пять лет. Конституция страны разрешает одному человеку занимать высший государственный пост несколько сроков. Первый президент Индии Раджендра Прасад находился у власти два срока (1950-1962), однако затем в политической элите сложилась традиция занимать пост главы государства только один раз.

    Фото: © EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге