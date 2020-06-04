Новым премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Роман Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне.
«Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор», - сказал президент.
Первым вице-премьером Назначен Николай Снопков, а Александр Субботин займет пост вице-премьера.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.