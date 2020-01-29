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    Новым послом Казахстана в РФ стал Ермек Кошербаев

    29 Января 2020, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Президента РК Ермек Кошербаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

    Кошербаев в 1988 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке. 1993 год - Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР, международные отношения и внешняя политика, дипломат. Ермек Кошербаев с 2012 года являлся заместителем акима Восточно-Казахстанской области, с 2016 года работал вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, а затем ответственным секретарем в Минсельхозе РК и в МИД РК. С 2019 года являлся заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Напомним, до 18 декабря 2019 года должность Посла Республики Казахстан в Российской Федерациии занимал Имангали Тасмаганбетов, он оставил пост в связи с достижением пенсионного возраста. Обязанности временного поверенного в делах Республики Казахстан в Российской Федерации после ухода И. Тасмагамбетова исполнял Нуржан Каджиакбаров.

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