+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -3 °С
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новым послом Казахстана в РФ стал Ермек Кошербаев

29 Января 2020 12:15
Поделиться:
Новым послом Казахстана в РФ стал Ермек Кошербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Аким Атырау объявил о своей отставке
Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК Вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова покидает пост Полномочия сложил ректор вуза в Северном Казахстане

Указом Президента РК Ермек Кошербаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

Кошербаев в 1988 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке. 1993 год - Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР, международные отношения и внешняя политика, дипломат. Ермек Кошербаев с 2012 года являлся заместителем акима Восточно-Казахстанской области, с 2016 года работал вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, а затем ответственным секретарем в Минсельхозе РК и в МИД РК. С 2019 года являлся заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.


Напомним, до 18 декабря 2019 года должность Посла Республики Казахстан в Российской Федерациии занимал Имангали Тасмаганбетов, он оставил пост в связи с достижением пенсионного возраста. Обязанности временного поверенного в делах Республики Казахстан в Российской Федерации после ухода И. Тасмагамбетова исполнял Нуржан Каджиакбаров.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, Отставки ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив