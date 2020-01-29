Новым послом Казахстана в РФ стал Ермек Кошербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Президента РК Ермек Кошербаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

Кошербаев в 1988 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке. 1993 год - Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР, международные отношения и внешняя политика, дипломат. Ермек Кошербаев с 2012 года являлся заместителем акима Восточно-Казахстанской области, с 2016 года работал вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, а затем ответственным секретарем в Минсельхозе РК и в МИД РК. С 2019 года являлся заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.



