Новым главой МИД КНР стал посол Китая в США

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новым министром иностранных дел КНР назначен посол Китая в США Цинь Ган. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает CCTV, об этом решении в пятницу было объявлено на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, законодательный орган). В 2021 году Цинь Ган стал послом КНР в США.

Цинь Ган, 1966 года рождения, уроженец города Тяньцзинь, член ЦК КПК 20-го созыва.

Прежний министр иностранных дел КНР Ван И перестанет занимать свой пост. Он был главой внешнеполитического ведомства Китая с 2013 года.

Помимо нового главы МИД КНР назначен также новый министр трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая – Ван Сяопин.

В ходе сегодняшнего заседания ПК ВСНП принято решение о том, что первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва откроется 5 марта 2023 года. По сообщению агентства «Синьхуа», на предстоящей сессии планируется произвести серию перестановок на ключевых постах и государственных должностях Китая. Ожидается, избрание нового премьера Госсовета КНР.





Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

