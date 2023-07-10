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    Новым акимом Атырау стал Шакир Кейкин

    10 Июля 2023, 12:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова по согласованию с Администрацией Президента акимом города Атырау назначен Шакир Кейкин, сообщает пресс-служба акима области.

    Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «горный инженер».

    Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО «Теңізмұнайкомплект» в городе Кульсары, до 1999 года занимал различные должности;

    06.1999 - 01.2001 гг. – заместитель директора по коммерции ТОО «РАМАКО»;

    01.2001 - 02.2008 гг. – директор ТОО «Казстройсервис ЛТД»;

    02.2008 - 10.2008 гг. – аким Косшагыльского сельского округа Жылыойского района;

    10.2008 - 07.2009 гг. – заместитель акима города Кульсары Жылыойского района;

    07.2009 - 10.2018 гг. – аким города Кульсары Жылыойского района;

    10.2018 - 02.2019 гг. – руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

    02.2019 - 09.2019 гг. – заместитель акима города Атырау;

    09.2019 - 03.2022 гг. – аким Макатского района;

    с 03.2023 г. и до нынешнего назначения занимал должность руководителя департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

    Аким области отметил, что Шакир Кейкин имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ и государственного управления. По итогам сессии Серик Шапкенов дал ряд конкретных поручений по развитию города Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Акимат Назначения Атырау
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