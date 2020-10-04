Новый этап в концепции нашей страны – лидеры общественного мнения прокомментировали ход праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Голосование внутрипартийного праймериз партии Nur Otan подходит к концу. Участники и голосующие поделились своим мнением о ходе праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я свой выбор сделала. Жаль можно голосовать только за участников своего района!

А то столько достойнейших кандидатов, моих друзей, в разных уголках страны. От Мангистау до Восточно-Казахстанской области, от севера до юга. На сегодня у меня более 40% голосов среди проголосовавших моего района, что не может не радовать. Спасибо однопартийцам за оказанное доверие, ежедневные агитации по 5-6 раз в день не прошли безрезультатно! Ещё плюс день к голосованию для тех, кто не смог по причине технических сбоев, либо по личным обстоятельствам. А участникам сил и терпения», - такой пост написала председатель Лиги волонтеров Айсулу Ерниязова.

Ректор Казахского национального педагогического университета им. Абая Такир Балыкбаев выразил уверенность, что публичный внутрипартийный отбор показал гражданскую активность наших соотечественников.

«По состоянию на 20:00 часов из 4975 человек за меня проголосовали 3203. Хочу поблагодарить всех и каждого, кто отдал свой голос в мою пользу! Как Вы знаете, приоритетными направлениями моей предвыборной программы являются развитие человеческого капитала, повышение качества образования, статуса педагогов, а именно, улучшение подготовки специалистов, укрепление молодежных ресурсов. Особое внимание мною уделяется решению проблем молодежи по всем направлениям, в частности, обеспечению молодых преподавателей вузов и учителей школ доступным жильем. Заверяю, что приложу все усилия в дело развития нашего района и города», - отметил участник.

Своим мнением поделился и депутат маслихата Алматы Михаил Грачев.

«Сам лично проголосовал на избирательном участке Турксибского района. Люди активно торопились к избирательным участкам, чтобы успеть отдать свой голос за излюбленного участника. Для участия в электронном голосовании по городу Алматы в системе праймериз авторизовалось более 58 тысяч единомышленников, из которых на данный момент проголосовало более 38 тысяч однопартийцев. Результат колоссальный, так как голосование завершится завтра в 14:00. Можно с уверенностью отметить, что публичный внутрипартийный отбор, как политическое новшество, - новый этап в концепции нашей страны. Спасибо однопартийцам за поддержку и оказанное доверие, и набранные в ходе голосования честно заработанные голоса, которых уже более трех тысяч. Мы за честное и открытое голосование. Мы за светлое будущее нашего любимого города», - написал М. Грачев и пожелал успехов всем кандидатам.



