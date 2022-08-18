Новых случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили 1 тыс. 169 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 210,

в городе Алматы – 95,

в городе Шымкент – 11,

в Абайской области - 18,

в Акмолинской области – 87,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 10,

в Жетысуской области - 22,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 28,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 120,

в Карагандинской области – 133,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 29,

в Павлодарской области – 85,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 7,

в Улытауской области – 42.

Всего в стране подтверждено 1 млн 380 тыс. 960 случаев.



