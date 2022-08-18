Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новых случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили 1 тыс. 169 в Казахстане

    18 Августа 2022 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 210,

    в городе Алматы – 95,

    в городе Шымкент – 11,

    в Абайской области - 18,

    в Акмолинской области – 87,

    в Актюбинской области – 57,

    в Алматинской области – 10,

    в Жетысуской области - 22,

    в Атырауской области – 44,

    в ВКО – 28,

    в Жамбылской области – 20,

    в ЗКО – 120,

    в Карагандинской области – 133,

    в Костанайской области – 72,

    в Кызылординской области – 10,

    в Мангистауской области – 29,

    в Павлодарской области – 85,

    в СКО – 69,

    в Туркестанской области – 7,

    в Улытауской области – 42.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 380 тыс. 960 случаев.


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Регионы #Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 17 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
    230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров