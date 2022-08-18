Новых случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили 1 тыс. 169 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 210,
в городе Алматы – 95,
в городе Шымкент – 11,
в Абайской области - 18,
в Акмолинской области – 87,
в Актюбинской области – 57,
в Алматинской области – 10,
в Жетысуской области - 22,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 28,
в Жамбылской области – 20,
в ЗКО – 120,
в Карагандинской области – 133,
в Костанайской области – 72,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области – 29,
в Павлодарской области – 85,
в СКО – 69,
в Туркестанской области – 7,
в Улытауской области – 42.
Всего в стране подтверждено 1 млн 380 тыс. 960 случаев.