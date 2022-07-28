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    Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3175 в Казахстане

    28 Июля 2022, 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 915,

    в городе Алматы – 767,

    в городе Шымкент – 127,

    в Акмолинской области – 104,

    в Актюбинской области – 47,

    в Алматинской области – 92,

    в Жетысуской области - 123,

    в Атырауской области – 73,

    в ВКО – 27,

    в Абайской области - 48,

    в Жамбылской области – 94,

    в ЗКО – 56,

    в Карагандинской области – 355,

    в Улытауской области - 30,

    в Костанайской области – 59,

    в Кызылординской области – 81,

    в Мангистауской области – 40,

    в Павлодарской области – 66,

    в СКО – 41,

    в Туркестанской области – 30.

    Всего в стране подтверждено 1 341 265 случая.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Общество Коронавирус в РК
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