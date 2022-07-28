Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3175 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 915,
в городе Алматы – 767,
в городе Шымкент – 127,
в Акмолинской области – 104,
в Актюбинской области – 47,
в Алматинской области – 92,
в Жетысуской области - 123,
в Атырауской области – 73,
в ВКО – 27,
в Абайской области - 48,
в Жамбылской области – 94,
в ЗКО – 56,
в Карагандинской области – 355,
в Улытауской области - 30,
в Костанайской области – 59,
в Кызылординской области – 81,
в Мангистауской области – 40,
в Павлодарской области – 66,
в СКО – 41,
в Туркестанской области – 30.
Всего в стране подтверждено 1 341 265 случая.