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    Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3095 в Казахстане

    29 Июля 2022, 08:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов :

    в городе Нур-Султан – 918,

    в городе Алматы – 694,

    в городе Шымкент – 78,

    в Акмолинской области – 119,

    в Актюбинской области – 47,

    в Алматинской области – 101,

    Жетысуской области - 129,

    в Атырауской области – 76,

    в ВКО – 25,

    в Абайской области - 55,

    в Жамбылской области – 121,

    в ЗКО – 87,

    в Карагандинской области – 327,

    в Улытауской области - 35,

    в Костанайской области – 55,

    в Кызылординской области – 63,

    в Мангистауской области – 36,

    в Павлодарской области – 67,

    в СКО – 40,

    в Туркестанской области – 22.

    Всего в стране подтверждено 1 344 360 случая.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Здравоохранение Статистика Общество Коронавирус в РК
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