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    Новых случаев КВИ за сутки выявлено 2684 в Казахстане

    27 Июля 2022, 08:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 864,

    в городе Алматы – 505,

    в городе Шымкенте – 84,

    в Акмолинской области – 89,

    в Актюбинской области – 33,

    в Алматинской области – 73,

    в Жетысуской области – 74,

    в Атырауской области – 68,

    в ВКО – 20, в Абайской области – 43,

    в Жамбылской области – 81,

    в ЗКО – 52,

    в Карагандинской области – 379,

    в Улытауской области – 41,

    в Костанайской области – 49,

    в Кызылординской области – 102,

    в Мангистауской области – 34,

    в Павлодарской области – 49,

    в СКО – 24,

    в Туркестанской области – 20. ⠀

    Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 338 тыс. 090 случаев КВИ.

    Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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