Новых случаев КВИ за сутки выявлено 2684 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Нур-Султане – 864,
в городе Алматы – 505,
в городе Шымкенте – 84,
в Акмолинской области – 89,
в Актюбинской области – 33,
в Алматинской области – 73,
в Жетысуской области – 74,
в Атырауской области – 68,
в ВКО – 20, в Абайской области – 43,
в Жамбылской области – 81,
в ЗКО – 52,
в Карагандинской области – 379,
в Улытауской области – 41,
в Костанайской области – 49,
в Кызылординской области – 102,
в Мангистауской области – 34,
в Павлодарской области – 49,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 20. ⠀
Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 338 тыс. 090 случаев КВИ.
Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев.