Новых случаев КВИ за сутки выявлено 2684 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Нур-Султане – 864,

в городе Алматы – 505,

в городе Шымкенте – 84,

в Акмолинской области – 89,

в Актюбинской области – 33,

в Алматинской области – 73,

в Жетысуской области – 74,

в Атырауской области – 68,

в ВКО – 20, в Абайской области – 43,

в Жамбылской области – 81,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 379,

в Улытауской области – 41,

в Костанайской области – 49,

в Кызылординской области – 102,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 49,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 20. ⠀

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждены 1 млн 338 тыс. 090 случаев КВИ.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев.