Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области

    4 Августа 2022 16:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков в ходе рабочего визита в город Семей представил личному составу и начальникам районных подразделений новое руководство департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК, начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области назначен полковник Шапагатов Манарбек Каиргельдинович, заместителем начальника департамента – полковник гражданской защиты Штыкель Алексей Владимирович, заместителем начальника департамента – подполковник Ахметов Султан Мырзабекович.

    Шапагатов Манарбек Каиргельдинович родился 3 февраля 1975 года в Енбекшильдерском районе Кокчетавской области.

    В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище МВД, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности.

    В правоохранительных органах работает с октября 1992 года. Служебную деятельность начал инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области.

    За годы службы работал на различных руководящих должностях.

    С 2015 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

    Алексей Штыкель ранее занимал должность начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    Султан Ахметов ранее занимал должность заместителя начальника управления по чрезвычайным ситуациям г. Жезказган ДЧС Карагандинской области.


    Фото: gov.kz
    #Назначения #ДЧС #Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначили нового акима Петропавловска
    Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    Общую протяженность дорог подсчитали в Абайской области
    Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области