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    Новых прокуроров назначили в ряде районов Карагандинской области

    1 Октября 2022, 11:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городах и районах Карагандинской области Приказом Генерального прокурора РК назначили прокуроров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в прокуратуре Карагандинской области, кадровые перестановки коснулись города Сарань, Бухар-Жырауского и Нуринского районов и Специализированную прокуратуру по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний в учреждениях Карагандинской области.

    Прокурором города Сарани стал советник юстиции Накишев Жанкозы Олжабаевич. Он начал трудовую деятельность в 2001 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора города Жезказгана.

    Работал старшим помощником прокурора города Жезказгана, заместителем прокурора города Балхаша, заместителем прокурора города Темиртау, прокурором города Сатпаева.

    С 2017 года занимал должность прокурора Бухар-Жырауского района. Стаж в органах прокуратуры более 20 лет.

    Прокуратуру Бухар-Жырауского района возглавил старший советник юстиции Кервенов Нариман Бекович.

    Он начал трудовую деятельность в 1996 году с должности следователя отдела государственного следственного комитета Казахстана по Октябрьскому району Караганды.

    Работал прокурором города Каражала, начальником управления – руководителем Аппарата прокуратуры области.

    С 2018 года занимал должность специализированного прокурора по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний в учреждениях Карагандинской области. Стаж в органах прокуратуры более 25 лет.

    Прокурором Нуринского района назначен старший советник юстиции Калиакпаров Маргулан Климович.

    Он начал трудовую деятельность в 1999 году с должности исполняющего обязанности дознавателя отдела дознания Бухар-Жырауского районного управления внутренних дел Карагандинской области.

    Работал исполняющим обязанности помощника прокурора Бухар-Жырауского района. С 2017 года занимал должность прокурора Сарани. Стаж в органах прокуратуры более 25 лет.

    Специализированную прокуратуру по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний в учреждениях Карагандинской области возглавил советник юстиции Саттыбаев Даулет Каирович. Он начал трудовую деятельность в 2007 году с должности следователя городского отдела департамента внутренних дел Павлодарской области. Работал исполняющим обязанности помощника Павлодарского специализированного прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях прокуратуры области, старшим помощником прокурора города Павлодара. С 2017 года занимал должность прокурора Нуринского района. Стаж в органах прокуратуры более 15 лет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Генпрокуратура Назначения
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