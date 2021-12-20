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    Новых больных коронавирусом не выявлено в последние двое суток в Туркестанской области

    20 Декабря 2021, 19:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за последние двое суток не зарегистрировано больных COVID-19. В регионе полным ходом идет вакцинация против коронавируса, перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    «С начала пандемии в области зарегистрировано 15748 случаев КВИ. Из них 7746 прошли бессимптомно. Сегодня область в «зеленой зоне». Сейчас в инфекционных стационарах 680 мест. Из них 569 пустуют. Также на сегодняшний день получено 1 162 707 проб ПЦР», - говорится в сообщении.

    Кроме того, вакцинация идет полным ходом. В регионе вакциноровались против коронавируса 1036429 человек. Вторым компонентом привито 1017011 человек. Вакцинация против COVID-19 проводится в 150 пунктах.

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    Туркестанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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