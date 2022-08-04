Новых акимов округов выберут в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выборы акимов сельских округов пройдут 28 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Проголосовать за нового акима предстоит жителям Кызылжарского сельского округа сельской зоны Аксу.

По информации избирательной комиссии, в состав округа входят пять населенных пунктов с населением 3623 человека, в том числе 1699 избирателей. Выборная кампания пройдет на двух участках – № 495 и 500 в селах Кызылжар и Сарышыганак.

На пост акима от партии AMANAT выдвинут Даулет Жумабаевич Абильдинов – руководитель отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке ГУ «Аппарат акима города Аксу».

Еще два кандидата –самовыдвиженцы: Канатбек Кайроллович Байманов – руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог КГУ «Аксу-Сервис» и Асемгуль Канатовна Ермекова – заместитель руководителя отдела ГУ «Центр занятости населения города Аксу Павлодарской области».

В Павлодарском районе назначены выборы акима Ефремовского сельского округа, куда входят села Ефремовка и Даниловка. Выборы будут пройдут в здании школы Ефремовки.

Кандидаты здесь пока не зарегистрированы, как и в Баянаульском районе, где новых акимов предстоит выбрать жителям Баянаульского и Куркелинского сельских округов.

Фото: pavlodarnews.kz



