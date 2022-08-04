Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Новых акимов округов выберут в Павлодарской области

    4 Августа 2022 21:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выборы акимов сельских округов пройдут 28 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Проголосовать за нового акима предстоит жителям Кызылжарского сельского округа сельской зоны Аксу.

    По информации избирательной комиссии, в состав округа входят пять населенных пунктов с населением 3623 человека, в том числе 1699 избирателей. Выборная кампания пройдет на двух участках – № 495 и 500 в селах Кызылжар и Сарышыганак.

    На пост акима от партии AMANAT выдвинут Даулет Жумабаевич Абильдинов – руководитель отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке ГУ «Аппарат акима города Аксу».

    Еще два кандидата –самовыдвиженцы: Канатбек Кайроллович Байманов – руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог КГУ «Аксу-Сервис» и Асемгуль Канатовна Ермекова – заместитель руководителя отдела ГУ «Центр занятости населения города Аксу Павлодарской области».

    В Павлодарском районе назначены выборы акима Ефремовского сельского округа, куда входят села Ефремовка и Даниловка. Выборы будут пройдут в здании школы Ефремовки.

    Кандидаты здесь пока не зарегистрированы, как и в Баянаульском районе, где новых акимов предстоит выбрать жителям Баянаульского и Куркелинского сельских округов.

    Фото: pavlodarnews.kz
    #Павлодарская область #Выборы акимов
    Новости по теме
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области