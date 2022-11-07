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    Новые зоны кемпинга появятся в Актюбинской области

    7 Ноября 2022, 15:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев озвучил проводимые и запланированные работы по повышению туристского потенциала в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Актюбинской области совместно с акиматами районов на сегодняшний день продолжается работа по установке мусорных контейнеров на основных туристических объектах Актюбинской области», - сообщил Серик Жарасбаев в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в настоящее время основными туристскими объектами региона являются борлинские горы Актолагай, Абат Байтак, Кобланды батыр, водопад Волкульлы, пески Баркын, уркашский заказник.

    На данных туристических объектах установлен 21 мусорный бак, 11 контейнеров и 10 туалетов.

    «Вывоз отходов организуется местными акиматами и местными предпринимателями на постоянной основе. Также на туристских объектах т. г. (пески Аккум, метеоритный кратер Жаманшын, лес Аккайын) планируется установить 3 обустроенные зоны кемпинга, в том числе контейнеры для ТБО и ПЭТ (по 3 ед.), СГТ (по 1 ед.), указатели, беседки. Завершены работы по размещению 1 кемпинговой зоны на песках Аккум», - добавил вице-министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Актюбинская область Туризм
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