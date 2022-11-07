Новые зоны кемпинга появятся в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев озвучил проводимые и запланированные работы по повышению туристского потенциала в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актюбинской области совместно с акиматами районов на сегодняшний день продолжается работа по установке мусорных контейнеров на основных туристических объектах Актюбинской области», - сообщил Серик Жарасбаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время основными туристскими объектами региона являются борлинские горы Актолагай, Абат Байтак, Кобланды батыр, водопад Волкульлы, пески Баркын, уркашский заказник.

На данных туристических объектах установлен 21 мусорный бак, 11 контейнеров и 10 туалетов.

«Вывоз отходов организуется местными акиматами и местными предпринимателями на постоянной основе. Также на туристских объектах т. г. (пески Аккум, метеоритный кратер Жаманшын, лес Аккайын) планируется установить 3 обустроенные зоны кемпинга, в том числе контейнеры для ТБО и ПЭТ (по 3 ед.), СГТ (по 1 ед.), указатели, беседки. Завершены работы по размещению 1 кемпинговой зоны на песках Аккум», - добавил вице-министр.



