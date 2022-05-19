Новые золоторудные и свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений. Об этом сообщил председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Сатиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золоторудные месторождения – это площади Акмолинской и Костанайской областей, а также центрального, восточного и южного регионов страны. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Центральном и Южном Казахстане, на Рудном Алтае, а также в приграничных площадях с Россией и Китаем», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, также есть перспективы для открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова, редких земель и других полезных ископаемых.

В прошлом году проводилось государственное геологическое изучение недр на 79 объектах. В текущем году работы за счёт госбюджета проводятся на 103 объектах.

«Продолжаются работы на выявление редких металлов на участках Кара-Аяк и Мунча в Восточно-Казахстанской области, и планируется начало работ по определению перспектив на выявление редкоземельных металлов на 12 новых участках. Следует отметить, что особую роль в укреплении минерально-сырьевой базы имеет опережающее научное обоснование постановки геологоразведочных работ. В этой связи, в ближайшие 5 лет в рамках программно-целевого финансирования запланировано проведение научных исследований для прогнозирования глубокозалегающих объектов и открытия новых месторождений на базе современных достижений науки», - добавил спикер.

Всего, по словам Талгата Сатиева, государственным балансом полезных ископаемых РК учитываются 8711 месторождений, в том числе по углеводородам – 317, по твердым полезным ископаемым – 910, по общераспространённым полезным ископаемым – 3160 и 4324 месторождений подземных вод. Балансовые запасы нефти составляют 4,4 млрд тонн, газа – 2,1 трлн кубометров, конденсата – 416,2 млн тонн. При этом, подавляющее их количество сосредоточено в Атырауской области – это порядка 75% и Мангистауской области - 11%. 68% запасов углеводородного сырья приходится на долю 3 крупных месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

В целом учет запасов полезных ископаемых ведётся по 103 компонентам. Наиболее приоритетными также являются золото, медь, свинец, цинк. Основные запасы месторождений золота сосредоточены в Восточно-Казахстанской области, что составляет - 36% от общих запасов, в Акмолинской – 21%, в Карагандинской – 11%. 82% запасов меди сосредоточены в Восточном и Центральном регионах страны. 41% свинцово-цинковых месторождений сосредоточены в Центральном Казахстане, 33% в Восточном и 21% в Южном Казахстане.