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    Новые зенитные установки испытали на полигоне в Карагандинской области

    23 Сентября 2020, 21:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Спасске Карагандинской области испытали в действии зенитные установки отечественной сборки ЗУ-23-2. На полигоне провели практические стрельбы с использованием нового оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На отечественных предприятиях модернизировали установки. Их особенностью является размещение переносного зенитно-ракетного комплекса типа «Игла». Перед зенитчиками была поставлена задача - поразить воздушные цели на расстоянии 800-1200 метров.

    По словам заместителя командира части по боевой подготовке подполковника Нуржана Сулейменова, испытания прошли успешно.

    «Во время практических занятий шёл дождь с сильным ветром и градом. Но погодные условия не повлияли на качество проводимых боевых стрельб», - отметил он.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Армия
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