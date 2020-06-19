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    Новые здания для органов судэкспертизы появятся в четырех регионах

    19 Июня 2020, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городах Нур-Султан, Шымкент, Туркестанской и Актюбинской областях будут построены новые здания для органов судебной экспертизы. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной втсречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере экспертной деятельности приоритетным для Министерства является вопрос обеспечения органов судебной экспертизы служебными помещениями, отвечающим высоким стандартам и требованиям, - сказал Марат Бекетаев.

    Так, по его словам, на 2020-2022 годы предусматривается строительство зданий в городах Нур-Султан, Шымкент, Туркестанской и Актюбинской областях.

    «Местным исполнительным органом Атырауской области построено здание судебной экспертизы. Акиматами Западно-Казахстанской и Костанайской областей выделены соответствующие здания для размещения органов судебной экспертизы», - добавил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Минюст
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