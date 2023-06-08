Новые возможности в бизнесе для женщин обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошло первое пленарное заседание Global Business Women Council в закрытом формате, передает МИА «Казинформ».

На мероприятии обсудили новые возможности в бизнесе и инвестициях в изменяющейся реальности.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо сказала, что женщины-предприниматели в Казахстане сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию.

«Женщины остаются неиспользованным источником талантов и навыков в секторах экономики с высокой добавленной стоимостью. Растущий сектор возобновляемых источников энергии напрямую выиграет от повышенного внимания к гендерному равенству и устранению пробелов в навыках, что повысит производительность и конкурентоспособность компаний.

В контексте программы GCF-EBRD Kazakhstan Renewables Framework (KazREF II) по возобновляемым источникам энергии в Казахстане мы поддерживаем расширение участия женщин в секторе возобновляемых источников энергии. Мы оказываем поддержку нашим клиентам в разработке и внедрении программ обучения на рабочем месте для студенток. Мы привлекли наших клиентов и ключевые заинтересованные стороны к другим инициативам, таким как разработка программы наставничества FemEnergy, направленной на поддержку талантливых женщин, работающих в секторе возобновляемых источников энергии, с целью формирования списка будущих женщин-лидеров в этом секторе и для него.

В рамках наших механизмов финансирования «зеленой экономики» (GEFFs) мы работаем в 11 странах с местными банками, чтобы обеспечить доступ как мужчин, так и женщин к «зеленому» финансированию, низкоуглеродным технологиям и возможностям предпринимательства», - говорит она.

По словам спикера, в Казахстане доля женщин-субзаемщиков в рамках GEFF составляет 66%, по состоянию на конец 2022 года 150 сотрудников банков-партнеров прошли специализированное обучение по «зеленому финансированию» с учетом гендерных факторов.

«Женщины в Казахстане сталкиваются со значительными препятствиями в доступе к финансированию из-за размера или сектора, ограниченной кредитной истории и отсутствия залогового обеспечения. Мы решаем эти проблемы с помощью одной из наших флагманских программ, способствующих формированию равенства возможностей - программы «Женщины в бизнесе» (WiB).

Казахстан был первой страной в Центральной Азии, где была запущена WiB», - продолжила Одиль Рено-Бассо.

В 2016 году правительство Казахстана поддержало проект. Программа предлагает пакет мер поддержки женщинам-предпринимателям и финансовым учреждениям посредством целевого финансирования, работы по наращиванию потенциала и консультационных услуг. К концу 2022 года в рамках первого этапа программы шесть финансовых институтов-партнеров предоставили 108 миллионов долларов США (54,7 миллиарда тенге).

«Развивая этот импульс, в этом году утвержден второй этап программы WiB с новыми функциями для усиления воздействия. На этом новом этапе наш банк сосредоточится на подготовке своих партнерских финансовых учреждений и предприятий, возглавляемых женщинами, к таким тенденциям, как цифровизация, и будет стремиться превратить эти вызовы в возможности. Программа также поможет своим партнерам основательно внедрить новый подход к женщинам, выходя за рамки продуктов и предложений путем разработки многолетних планов действий по гендерным вопросам», - подчеркнула она.

По мнению заместителя председателя «Бейкер Маккензи Интернэшнл» Кирсти Уилсон, гибкие условия труда помогут удовлетворить потребности женщин.

«В 2019 году нам всем пришлось адаптироваться и научиться работать по-другому. Это было нужно, как для мужчин, так и для женщин. Ранее женщины, возможно, были изолированы в финансовом или социальном плане, но пандемия изменила это. Внезапно все оказались запертыми.

У всех нас был тесный, постоянный контакт с нашими ближайшими родственниками, но социальное дистанцирование и удаленная работа означали еще большую изоляцию от коллег и клиентов.

Мы обнаружили, что больше не привязаны к определенному месту для выполнения нашей работы или поиска возможностей для общения. Женщины приспособились совмещать работу и домашнюю жизнь и нашли новые возможности изменить ситуацию к лучшему во многих отношениях.

Несмотря на то, что многим из нас, возможно, было нелегко адаптироваться к новым технологиям, доступность различных коммуникационных платформ обеспечила больший охват глобальных команд и большую гибкость», - отметила спикер.

Она подчеркнула, что смартфоны и такие технологии, как Zoom, помогли снизить социальные барьеры, позволив женщинам быть более вовлеченными в прочие рабочие процессы, а работа на дому означала, что женщины и мужчины смогли совмещать семейные обязанности и работу.

«Впервые рабочее место для многих стало комфортным. Все больше женщин вновь сосредоточились на своем благополучии, проявили больше креативности и нашли лучшие способы преображения своей трудовой деятельности. Приобретение новых навыков, а также быстрое освоение цифровых технологий позволили оставаться в безопасности и на связи дома и на работе», - говорит Кирсти Уилсон.

Также она упомянула и о минусах удаленной работы.

«Присутствуют и проблемы: стирание границ между работой и нерабочим временем, культура «всегда на связи» и поиск новых способов коммуникации и выстраивания взаимоотношений.

После пандемии организации более остро осознают это, увеличивая инвестиции и поддержку в области психического здоровья, благополучия и постоянной гибкой работы. Это стало глобальной движущей силой для многих организаций, которые также расширили политику и программы, направленные на явную поддержку женщин на рабочем месте. Например, в «Бейкер Маккензи» мы внедрили политику bAgile, расширили политику предоставления отпусков по уходу за ребенком и уравняли мужчин и женщин, а также создали новую политику в отношении менопаузы.

Благодаря расширению доступа к глобальному рынку труда и нетрадиционным профессиям, которые становятся более доступными, новым способам работы, интернету и правительственным программам у женщин сейчас больше выбора, чем когда-либо прежде.

Согласно отчету «Маккензи» за 2021 год, каждая четвертая женщина рассматривала возможность ухода с работы или смены карьеры по сравнению с каждым пятым мужчиной.

Удаленный доступ к сети позволил женщинам создать различные типы ведения работы. Мы способны создавать сети в разных часовых поясах, которые отражают разнообразие и общность между женщинами в социальной, политической и корпоративной структуре, которая медленно меняется и отражает все наши потребности, включая потребности молодого поколения, которое ориентировано на выстраивания своей карьеры.

По мере приближения к 2024 году более гибкие условия труда помогут удовлетворить потребности женщин», - заключила спикер.