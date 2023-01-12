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    Новые возможности открылись карагандинским хирургам по применению лапароскопии

    12 Января 2023, 22:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской областной клинической больнице учились с помощью лапароскопии помогать пациентам с патологией толстого кишечника. Мастер-класс провел московский хирург Артем Гончаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Караганде специалист из России сделал три малоинвазивные операции. Работу мастера организаторы транслировали для врачей из разных стран. В режиме офлайн на операции присутствовали все врачи хирургического центра ОКБ.

    Во время первой операции была оказана помощь пациенту со стомой. Задача московского хирурга заключалась в том, чтобы вернуть на место часть выведенного наружу кишечника и восстановить его функциональность.

    «Для этого можно использовать классические методы, когда разрезается полностью брюшная стенка, и лапароскопически, когда эта операция проводится через маленькие проколы. Лапароскопия дает быстрое восстановление, хороший косметический результат и снижение определенного типа осложнений», - пояснил Артем Гончаров, заведующий отделением колопроктологии Центральной клинической больницы и поликлиники Управления делами Президента РФ.

    Карагандинские врачи смогут шире использовать метод лапароскопии.

    «Это очень интересно, показывает нам новые горизонты лапароскопической хирургии. Во всяком случае, сложные реконструктивные операции на толстой кишке мы ранее выполняли открытым способом. Сейчас, думаю, после обсуждения нюансов у нас будут внедрены лапароскопические технологии», - сказал заместитель директора областной клинической больницы по хирургии Борис Цхай.


    Фото Управления здравоохранения Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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