Новые водопроводы строят в селах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шетском районе Карагандинской области продолжают обеспечивать жителей качественной питьевой водой. В этом году выделены средства на строительство водопроводных сетей в селах Акой, Акшокы, Акбаур, Кызылкой, Аксу и Пикет. Разработана ПСД на строительство канализационной системы в селе Аксу-Аюлы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев побывал с рабочей поездкой в Шетском районе. Глава региона проверил, как идет строительство жилья в Аксу-Аюлы. Здесь началось возведение 24-квартирного жилого дома. А вот в посёлке Агадырь по госпрограмме «Нұрлы жер» завершается строительство двух 12-квартирных жилых домов.

По словам руководителя отдела строительства Шетского района Нурсултана Серика, в этом году ключи от квартир получат 80 семей.

Большое внимание власти уделяют доступности медицинской помощи жителям района. В 2022 году в Аксу-Аюлы капитально отремонтировали районную больницу. На территории медучреждения один из блоков перестроили под жильё для медиков на четыре квартиры. Также идет капитальный ремонт больницы в поселке Агадырь. Кроме этого, в Шетском районе построят 21 ФАП и медпункт, семь из них сдадут в этом году.

После осмотра социальных объектов Ермаганбет Булекпаев встретился с жителями района в Доме культуры села Аксу-Аюлы. Жители смогли открыто обсудить с главой региона проблемы, которые есть в аулах. А это ремонт дорог и соцобъектов, благоустройство, строительство жилья. При этом сельчане и сами отмечали, что их вопросы хоть и не сразу, но решаются. Так, на постоянной основе ремонтируются дороги. В этом году заасфальтируют 10 внутрипоселковых улиц. Нуждается в ремонте дорога между селом Босага и поселком Агадырь, этот вопрос поднял один из жителей района.

«Сказать, что мы начнем ремонтировать эту дорогу завтра, я не могу. Всего 140 км нужно отремонтировать, а это большая сумма. У нас нет таких денег. Сейчас мы начнём ремонтировать 12 улиц в Агадыре. В следующем году продолжим работу. Проблему знаем, будем решать», – ответил Ермаганбет Булекпаев.

Жители села Мойынты попросили отремонтировать школу. Здание старое, власти рассматривают возможность строительства нового учебного заведения. Глава региона сообщил сельчанам хорошую новость: в селе Аксу-Аюлы и посёлке С. Сейфуллина в рамках республиканского проекта «Комфортная школа» построят новые школы на 300 мест.