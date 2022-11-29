Новые виды виз внедрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства рассмотрели Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваемая сегодня концепция разработана для более эффективного регулирования миграционных процессов. В ней учтены демографические, экономические и социально-культурные приоритеты», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что для дополнительного привлечения в экономику Казахстана высококвалифицированных специалистов, инвестиций, современных технологий проектом Концепции предусмотрено внедрение новых видов виз.

«Они предназначены для ведущих ученых, преподавателей, обладателей дефицитных и творческих профессий. Пересмотрены требования к потенциальным инвесторам. Крупным инвесторам будут предоставляться инвесторские визы с видом на жительство на 10 лет», - пояснил Алихан Смаилов.

Премьер также добавил, что еще одной из основных задач концепции является стимулирование внутренней мобильности граждан для переселения в регионы с дефицитом рабочих кадров.

«При этом будут заблаговременно прорабатываться вопросы обеспечения переселенцев жильем, социальной инфраструктурой и работой. Есть еще один важный момент – защита прав казахстанцев, работающих за рубежом. Нашим согражданам будет оказываться юридическая, консультативная помощь. Для этого со странами с наибольшим количеством казахстанских работников будут заключаться двусторонние соглашения. Мы должны иметь возможность защищать своих граждан, даже если они работают за пределами Казахстана», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Концепцией предусмотрено создание Единой информационной системы учета движения мигрантов по принципу «единого окна».

«Она позволит проводить цифровую идентификацию мигрантов, по необходимости контролировать их передвижение. В целом, предлагаемые в Концепции меры позволят улучшить миграционную политику страны и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере», - резюмировал Алихан Смаилов.



