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    Новые виды виз внедрят в Казахстане

    29 Ноября 2022, 11:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства рассмотрели Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассматриваемая сегодня концепция разработана для более эффективного регулирования миграционных процессов. В ней учтены демографические, экономические и социально-культурные приоритеты», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что для дополнительного привлечения в экономику Казахстана высококвалифицированных специалистов, инвестиций, современных технологий проектом Концепции предусмотрено внедрение новых видов виз.

    «Они предназначены для ведущих ученых, преподавателей, обладателей дефицитных и творческих профессий. Пересмотрены требования к потенциальным инвесторам. Крупным инвесторам будут предоставляться инвесторские визы с видом на жительство на 10 лет», - пояснил Алихан Смаилов.

    Премьер также добавил, что еще одной из основных задач концепции является стимулирование внутренней мобильности граждан для переселения в регионы с дефицитом рабочих кадров.

    «При этом будут заблаговременно прорабатываться вопросы обеспечения переселенцев жильем, социальной инфраструктурой и работой. Есть еще один важный момент – защита прав казахстанцев, работающих за рубежом. Нашим согражданам будет оказываться юридическая, консультативная помощь. Для этого со странами с наибольшим количеством казахстанских работников будут заключаться двусторонние соглашения. Мы должны иметь возможность защищать своих граждан, даже если они работают за пределами Казахстана», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Концепцией предусмотрено создание Единой информационной системы учета движения мигрантов по принципу «единого окна».

    «Она позволит проводить цифровую идентификацию мигрантов, по необходимости контролировать их передвижение. В целом, предлагаемые в Концепции меры позволят улучшить миграционную политику страны и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК мигранты Алихан Смаилов
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