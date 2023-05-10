Новые видеожетоны полицейских ограничивают возможность удаления видеозаписей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новые видеожетоны полицейских ограничивают возможность удаления видеозаписей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские сегодня оснащены современными видеорегистраторами. В отличие от старых видеожетонов, на обновленных установлено мобильное приложение для записи и онлайн трансляции в Центр оперативного управления. Они ограничивают доступ к удалению и редактированию видеозаписей, исключают возможность выключения и скрытия местоположения. Это дисциплинирует не только наших сотрудников, но и самих граждан. Самое главное – оберегаем их от противоправных действий», – сказал замминистра.

М.Кожаев также напомнил, что для удобства граждан разработано и запущено мобильное приложение «102». С целью оперативного реагирования полицейских на происшествия в приложении предусмотрена кнопка SOS для звонка в полицию. У оператора есть возможность самостоятельно установить местонахождение заявителя через аудио/видеозвонок и направить на место происшествия ближайший наряд полиции.

По словам спикера, на сегодня через приложение «102» поступило около 206 тысяч сообщений, в том числе более 55 тысяч обращений из различных мессенджеров.



