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    Новые вертолеты приобретет МЧС в 2023 году

    24 Февраля 2023, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов поделился планами ведомства по обновлению авиационного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только в течение 2020-2022 годов приобретено 10 вертолетов (Н-130 - 2 ед., Н-145 – 2 ед., Ми-8 – 6 ед.). В текущем году планируется поставка 4-х вертолетов (1 ед. Н145, 3 ед. Ми-8), в 2024 году – 4-х единиц воздушных судов (1 ед. Н145, 2 ед. Ми-8, 1 реактивный самолет)», - сказал Руслан Иманкулов на брифинге в МЧС.

    Он также отметил, что переподготовка и поддержание профессионального уровня пилотов проводится на базе как отечественных, так и зарубежных авиационных учебных центров и отвечает всем требованиям ICAO.

    Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали.

    По данному факту заведено уголовное дело.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС Авиация
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