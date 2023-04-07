Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Новые вертолеты Airbus собрали на отечественном заводе

    7 Апреля 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках новых проектов и развития гражданского производства в национальной компании «Казахстан Инжиниринг» на заводе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» собраны и переданы заказчикам вертолеты H145 и H125. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Новый вертолет H145 Airbus Helicopters был передан Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Модель этого типа входит в семейство двухдвигательных вертолетов Airbus.

    «Качество винтокрылой техники соответствует действующим стандартам мировых компаний-производителей, а также нормам летной годности Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Благодаря 5-лопастному несущему винту у H145 были существенно снижены вибрации в полете, что позволило отказаться от активной системы виброгашения. В результате полезная нагрузка была увеличена на 150 кг. Вертолет является самым тяговооруженным в своем классе», - отметил председатель правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Темиржан Абдрахманов.


    На сегодня авиапарк МЧС представлен воздушными судами отечественного и зарубежного производства, в числе которых вертолеты семейства H145 и H130. Кроме того, состоялась передача нового вертолета Н125 авиакомпании ТОО Dala Air. Модель этого типа является частью стратегического плана развития авиационных услуг заказчика.

    Задействование вертолетов H145 и H125 планируется на поисково-спасательные работы, полеты для оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий, подсчет животного мира, авиационные работы по охране и защите лесного фонда. Судна неприхотливы в эксплуатации, в связи с чем подходят для суровых климатических и географических условий Казахстана, а также адаптированы к полетам в высокогорной местности и в условиях жаркого климата.


    Для эффективного управления новыми вертолетами летный и технический составы авиационных подразделений прошли теоретическое и практическое переобучение.

    Приобретение воздушных судов казахстанского производства является важнейшим фактором развития авиационной промышленности страны. На предприятии работают квалифицированные инженеры, имеются высокие компетенции по обслуживанию и ремонту вертолетов.

    Напомним, что ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» является единственным предприятием на территории СНГ по сборке и техническому обслуживанию вертолетов Airbus и совместным предприятием АО «НК «Казахстан инжиниринг» и «Airbus Helicopters».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Промышленность МИИР РК Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    15 авиарейсов задержаны из-за непогоды в Казахстане
    Пять хрущевок Астаны вошли в пилотный проект ПРООН по энергоэффективной модернизации
    Авиационные власти Казахстана открыли Telegram-канал для взаимодействия с владельцами дронов
    «Астана Моторс» будет производить автокомпоненты в Казахстане
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров