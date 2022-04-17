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    Новые туристические направления откроются в трех новых областях РК

    17 Апреля 2022, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В создаваемых Абайской, Улытауской и Жетысуской областях произойдут новшества по туристическим направлениям. Об этом сообщил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил о том, что в стране появятся три новые области. Сегодня активно ведется процесс создания Абайской, Улытауской и Жетысуской областей. В связи с образованием новых областей произойдут новшества по туристическим направлениям. Как вы знаете, Абайская и Улытауская области богаты на историко-культурные туристические объекты. Живописна также природа Жетысуского края. Привлекательным для туристов здесь станет Жасылколь», - отметил Талгат Аманбаев.

    По словам спикера, в текущем году также традиционные курортные регионы пользуются спросом среди туристов. Среди них Мангыстауская, Туркестанская области, горный кластер Алматы, Боровое и Алаколь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм Общество Послание Президента РК-2022 Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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