Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Новые требования по подготовке кадров планируют предъявить казахстанским вузам

    19 Апреля 2021, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе относительно обеспечения качества подготовки кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения качества образования на сегодняшний день принимаются меры по совершенствованию квалификационных требований к вузам. Разработан соответствующий проект приказа, которым предусмотрены отдельные требования, учитывающие специфику направлений подготовки. К примеру, в новом проекте квалификационных требований, предъявляемых к организациям образования предусмотрены отдельные требования для направлений «Право», «Архитектура и строительство», «Здравоохранение», «Бизнес и управление» (для образовательных программ в сфере учета и аудита, финансов) и др., которые будут учитывать специфику подготовки кадров», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он привел примеры.

    «Так, для направления подготовки кадров «Педагогические науки» включено обязательное требование о наличии договоров с организациями образования по дуальному обучению. Для направления «Архитектура и строительство» предлагается введение требования о наличии в ОВПО специализированных программных комплексов, реализующих технологию информационного моделирования и др. Также с 2022 года проектом предусматривается введение требований к преподавателям, осуществляющих подготовку кадров по программам послевузовского образования», - заключил Е. Тугжанов.

    Ранее зампремьера рассказал о механизме руководства некоммерческими холдингами в сфере образования.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области