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    Новые требования к научным журналам внедрили в Казахстане

    23 Мая 2020, 15:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован приказ МОН РК по внесению изменений в приказ «Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности». Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в перечень входят 177 изданий, отобранных по достаточно формальным критериям, не всегда обеспечивающим высокое качество контента. В связи с этим введены новые нормы для адаптации действующих критериев к международным требованиям. Это, к примеру, двойное слепое рецензирование, четкая редакционная политика, соответствие принимаемых статей тематической направленности журнала, рецензии зарубежных специалистов, проверка на заимствования, транспарентность всего процесса публикации, сильная редакционная коллегия, онлайн система подачи и рецензирования статей, требования по этике и академической честности и т.п», - написал министр на своей странице в Facebook .

    Как отметил Асхат Аймагамбетов, данные требования ко всем отечественным научным журналам, входящим в указанный перечень, будут внедряться поэтапно.

    «Думается, что количество изданий несколько сократится, конкуренция за качественный контент возрастет, и это в целом послужит формированию профессиональной академической культуры выпуска научных изданий международного уровня. Более того, для финансовой поддержки научных журналов мы планируем объявить конкурс и поддержать отечественные журналы, которые должны войти в международные базы Scopus и Web of Science», - проинформировал глава ведомства.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Наука МОН
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