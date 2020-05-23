Новые требования к научным журналам внедрили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован приказ МОН РК по внесению изменений в приказ «Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности». Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в перечень входят 177 изданий, отобранных по достаточно формальным критериям, не всегда обеспечивающим высокое качество контента. В связи с этим введены новые нормы для адаптации действующих критериев к международным требованиям. Это, к примеру, двойное слепое рецензирование, четкая редакционная политика, соответствие принимаемых статей тематической направленности журнала, рецензии зарубежных специалистов, проверка на заимствования, транспарентность всего процесса публикации, сильная редакционная коллегия, онлайн система подачи и рецензирования статей, требования по этике и академической честности и т.п», - написал министр на своей странице в Facebook .

Как отметил Асхат Аймагамбетов, данные требования ко всем отечественным научным журналам, входящим в указанный перечень, будут внедряться поэтапно.

«Думается, что количество изданий несколько сократится, конкуренция за качественный контент возрастет, и это в целом послужит формированию профессиональной академической культуры выпуска научных изданий международного уровня. Более того, для финансовой поддержки научных журналов мы планируем объявить конкурс и поддержать отечественные журналы, которые должны войти в международные базы Scopus и Web of Science», - проинформировал глава ведомства.



